صندوق الأمم المتحدة للسكان يتقدم بالشكر لرعاية السيدة انتصار السيسي لبرنامج نورة لدعم كل فتاة مصرية

تقـدم صندوق الأمـم المتحدة للسكان بخـالص الشكر والتقـدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، لرعايتها لبرنامج نورة، الذي يدعمه الصندوق، و يستهدف الوصول لكل فتاة في مصر ويؤهلها لتحقيق ذاتها والوصول للاستغلال الامثل لقدراتها يركز برنامج نورة على الوصول إلى جميع الفتيات ويهدف إلى تمكينهن.

ووفق الأمم المتحدة للسكان " تعتبر رعاية سعادتها تأكيدا على الالتزام الوطني بالاستثمار في الفتيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.

واضاف بيان الصندوق " يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بتأييد سعادتها لبرنامج نورة الذي يعطي الاولوية لبناء قدرات الفتيات الصحية والاجتماعية وكذلك القدرات التعليمية و اعدادهن بقدرات تمكنهن اقتصاديا لتحقيق مستقبل افضل لهن و لوطنهن الغالي مصر .