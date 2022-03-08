تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية لمواجهة غلاء الأسعار

كشف محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية موضحا أن الاجتماع تناول الاطمئنان على توافر السلع ومواجهة غلاء الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة للأسعار في الأسواق.

ولفت محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تم خلال أزمة كورونا النجاح في زيادة المعروض من السلع، وهو ما يسعى الغرف التجارية لتحقيقه الآن.

واستطرد أنه سيتم التعامل مع كل من يخالف من التجار، لافتا إلى أن خدمة المواطن في هذه الظروف الصعبة واجب على الجميع.

وواصل محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توافر من السلع الإستراتيجية يصل ما بين 6 و 8 أشهر.

واختتم أن سعر البترول قد يرتفع إلى 250 و 300 دولار للبرميل، بعد قرار بايدن بحظر النفط الروسي، موضحا أن المواطن الأمريكي أقل ضررًا من المواطن الأوروبي.

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