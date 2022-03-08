صندوق الأمم المتحدة للسكان: فخورون بتأييد قرينة الرئيس لبرنامج «نورة»

جدة - نرمين السيد - تقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها لبرنامج نورة، الذى يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الوصول لكل فتاة فى مصر ويؤهلها لتحقيق ذاتها والوصول للاستغلال الأمثل لقدراتها.





ويركز برنامج نورة على الوصول إلى جميع الفتيات ويهدف إلى تمكينهن، وتعتبر رعاية سعادتها تأكيدًا على الالتزام الوطنى بالاستثمار فى الفتيات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وعبر صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فخره بتأييد قرينة الرئيس لبرنامج "نورة" الذى يعطى الأولوية لبناء قدرات الفتيات الصحية والاجتماعية، وكذلك القدرات التعليمية وإعدادهن بقدرات تمكنهن اقتصاديًا لتحقيق مستقبل أفضل لهن ولوطنهن الغالى مصر.

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