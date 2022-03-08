«قومى المرأة» يشكر السيدة انتصار السيسى لرعايتها مبادرتى «دوى ونورة»

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها مبادرتى "دوى"، و"نورة" اللتان أطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية.





يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى "حياة كريمة"، جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها لقيام السيدة انتصار السيسى، قرينة السيد رئيس الجمهورية، برعاية مبادرتى " دوى"، و"نورة"، مؤكدة أن هذه الرعاية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية ، من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطننا الغالى مصر.

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة أطلق مبادرة نورة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.