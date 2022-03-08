محافظ بورسعيد يبحث مع نقيب عام التمريض عددا من الملفات فى قطاع الصحة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان، مع الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى، عددا من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة، بحضور الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وأكد محافظ بورسعيد -خلال استقباله اليوم الثلاثاء، نقيب عام التمريض المصرى بديوان عام المحافظة- على أهمية الجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض خلال هذه المرحلة، مثنيا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى ومواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى والذين يمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى. من جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود، الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظة يأتى فى إطار الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد مع الجهات المختصة فى هذا الشأن. كما تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة.

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