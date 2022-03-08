وقال الأمين العام إن إقامة هذه المعارض المستمرة بالتنسيق مع جامعة الأزهر، تمثل تطبيقًا عمليًا لتكامل وتعاون قطاعات الأزهر المختلفة لتحقيق رسالته العليا فى نشر الثقافة والمعرفة، مضيفًا أن هذه المعارض تمثل أيضًا إضافة قوية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف خاصة على المستوى الفكرى والثقافى، فهى تشجيع لهم على القراءة والاطلاع وتنمية عقولهم بالعلم والمعرفة، وحسم واضح لكثير من المفاهيم المثارة على الساحة مؤخرًا.
أضاف عيّاد، أن إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية تتضمن مجموعة من السلاسل العلمية فى تخصصات مختلفة؛ مثل: سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، وسلسلة القضايا المجتمعية، وأخرى عن القضايا الفكرية المعاصرة، تستهدف مواجهة المفاهيم المغلوطة التى يمكن أن تنال من عقول الشباب، كما تعالج قضايا فكرية ومجتمعية مهمة يحتاج إليها كل فرد فى المجتمع.
أوضح الأمين العام أن المعارض التى ينظمها المجمع فى كليات جامعة الأزهر تشهد إقبالا على جميع الإصدارات التى يقدمها المجمع فى مختلف القضايا التى تشغل بال المجتمع، إلا أن بعضها يسجل اهتمامًا أكثر من جانب الطلاب والطالبات ومنها: كتب سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، بالإضافة إلى بعض إصدارات السلسلة العلمية، مما يعكس اهتمامات طلاب وطالبات الأزهر الشريف بهذه النوعية من الكتب والتى تناقش قضايا علمية معاصرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضًا بالمكتبة المركزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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