رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضًا بالمكتبة المركزية

جدة - نرمين السيد - افتتح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر اليوم معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر؛ فى إطار اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعى طلاب وطالبات الأزهر الشريف.





وقال الأمين العام إن إقامة هذه المعارض المستمرة بالتنسيق مع جامعة الأزهر، تمثل تطبيقًا عمليًا لتكامل وتعاون قطاعات الأزهر المختلفة لتحقيق رسالته العليا فى نشر الثقافة والمعرفة، مضيفًا أن هذه المعارض تمثل أيضًا إضافة قوية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف خاصة على المستوى الفكرى والثقافى، فهى تشجيع لهم على القراءة والاطلاع وتنمية عقولهم بالعلم والمعرفة، وحسم واضح لكثير من المفاهيم المثارة على الساحة مؤخرًا.

أضاف عيّاد، أن إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية تتضمن مجموعة من السلاسل العلمية فى تخصصات مختلفة؛ مثل: سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، وسلسلة القضايا المجتمعية، وأخرى عن القضايا الفكرية المعاصرة، تستهدف مواجهة المفاهيم المغلوطة التى يمكن أن تنال من عقول الشباب، كما تعالج قضايا فكرية ومجتمعية مهمة يحتاج إليها كل فرد فى المجتمع.

أوضح الأمين العام أن المعارض التى ينظمها المجمع فى كليات جامعة الأزهر تشهد إقبالا على جميع الإصدارات التى يقدمها المجمع فى مختلف القضايا التى تشغل بال المجتمع، إلا أن بعضها يسجل اهتمامًا أكثر من جانب الطلاب والطالبات ومنها: كتب سلسلة إحياء التراث، وسلسلة الرسائل العلمية، بالإضافة إلى بعض إصدارات السلسلة العلمية، مما يعكس اهتمامات طلاب وطالبات الأزهر الشريف بهذه النوعية من الكتب والتى تناقش قضايا علمية معاصرة.