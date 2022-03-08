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التدريب الأول لفيريرا مع الزمالك «صور»

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التدريب الأول لفيريرا مع الزمالك صور 0 تبليغ

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خاض فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، تدريبه الأول مع القلعة البيضاء اليوم، في مقر النادي بميت عقبة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام شيكابالا بالترحيب بفيريرا وتقديمم اللاعبين له، كقائد للفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة قوية بطول الملعب، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

تدريبات الزمالك الأولى تحت قيادة فيريرا 

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الوداد المغربي المقرر له يوم الجمعة في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك بدوري الأبطال 

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد البداية الغير جيده في أول 3 لقائات، بالتعادل مبارتين والخسارة في المواجهة الأخيرة أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

وفاز الزمالك بالأمس على نظيره الجونة بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز في أخر لقائات أسمة بيه الفنية، ليكون المدرب العام في جهاز فيريرا الفني.

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تصريحات أحمد جلال إبراهيم 

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف إم": "رئيس اللجنة القانونية هو شيء قانوني أو أوراق وعقود لاعبين يتم مراجعتها بواسطتنا قبل العرض على رئيس النادي أو مجلس الإدارة لمجرد المشورة والرأي".

وواصل: "وبالنسبة للجنة الرياضية العليا نفس الأمر وبالنسبة لأي إجراءات متعلقة بالمناقصات والأدوات الرياضة وشكوى مدربين أو لاعبين أو أولياء أمور".

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الأحداث الأخيرة بالقلعة البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول على قناة "الحدث اليوم": " مباراة الوداد هي الأخيرة لي في رئاسة الزمالك، عشان أبقى فاضي لتربية أحفادي والبقاء في بيتي، بالإضافة إلى قضايا محمود الخطيب المرفوعه عليا".

وأضاف: " هسيب رئاسة الزمالك عشان أكون فاضي للخطيب اللي رافع عليا 18 قضية، بسبب الساعات اللي هو أصلاً خداها من تركي ال الشيخ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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