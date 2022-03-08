/684207/أقوى-وأضعف-واحدة-هكذا-وصفت-لطيفة-المرأة-في-يومها-العالمي

حرصت المطربة التونسية لطيفة، عن الحديث عن المرأة بكلمات مؤثرة، تزامنا مع يومها العالمي الذي يحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر مارس الجاري، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

تحت مصر يرصد رسالة المطربة لطيفة عن المرأة في يومها العالمي

ونشرت لطيفة فيديو عبر موقع تويتر، وعلقت عليه: «هي دي المرأة اللي ممكن تقول كل ما هو صعب في الحياة فا المرأة هي اقوى واحدة و اضعف واحدة في نفس الوقت قوية ومسامحة و عندها عزيمة .. مربية اجيال .. كل عام وكل امراه تخلق من الضعف قوه بالف خير …. كل عام و كل امرأة قوية وضعيفة بألف خير يوم المرأة العالمي».

وكانت قد احتفلت عدد كبير من نجمات الفن بيوم المرأة العالمي من خلال حسابتهم عبر السوشيال ميديا، من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومنى زكي، والهام شاهين، وغيرهم.

لطيفة تطرح أغنية حلم

هذا وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أغنيتها الجديدة «الحلم»، وهي من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر.

واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل.

كلمات اغنيه لطيفة الجديدة

اقبل الليل فحياة المساء شاحب الأضواء مسدول الضياء واستوى شبح على عرش الفضاء يعلن الدنيا.. بأن الليل جاء ومضى يوم وولى واتفضى عمر من الزمن وهفا قلبي وحنا ودعا روحي إلى الشجن على الأفق البعيد طائرًا ينساب من دنيا الخلود.

لطيفة تتحدث عن صعوبة مشاركتها في أغنيتها الجديدة

وقالت لطيفة متحدثة عن مشاركتها في أغنية «حلم»: «أحب التحدي وتقديم الأغاني الصعبة، مثل أغنية حلم، والتى كتبها الشاعر الراحل حسين السيد، وأهداها إلى حبيبته متمنيًا لقائها مرة أخرى بعد رحيلها، مؤكدة أنه كان من أحد أحلامها غناء أغنية للراحل حسين السيد وها هو تحقق».

وتابعت مؤكدة على أن الأعمال الصعبة باللغة العربية الفصحى تنُقذ الفن من انحداره، وتلبي رغبة الجمهور الراقي الموجود حاليا، مُعربة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار طلال، لأنه دائم البحث عن الأعمال المختلفة والجديدة.