/684185/النائب-علاء-قريطم-حققت-نجاح-لافت-في-مجال-الطاقة-وتحركت-عبراستراتيجية-متكاملة

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف الطاقة شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية في مجال الطاقة سواء في توفير الكهرباء أو الغاز أو الطاقة الجديدة أو المتجددة، وفق خطة استراتيجية تبنتها الدولة المصرية برؤى الرئيس السيسي.

نقلة ملف الطاقة خلال السنوات الماضية

ونوه قريطم في تصريحات له اليوم، بإشادة صندوق النقد الدولي عبر المدير التنفيذي للصندوق، محمود محي الدين بما تحقق في مصر في مجال الطاقة، ووجود تطلعات مصرية جادة وكبيرة في هذا الملف.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر حققت نجاح لافت للنظر في مجال الطاقة، وتحركت منذ سنوات لتأمين احتياجاتها والتخطيط للتصدير والربط مع أوروبا ودول الجوار، وهو ما أدي الى الوضع المستقر في مجال الطاقة اليوم بعكس دول أخرى لم تنتبه إلى تحديات الطاقة وتعاني أشد المعاناة.

واختتم النائب علاء قريطم، بالتأكيد على أن مصر حققت كافة تطلعاتها في مجال الطاقة خلال زمن وجيز تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الطاقة هي جواز المرور للتنمية وتحقيق مختلف خطوات الاصلاح والتطور في البلد والتطلع للمستقبل.

وكان قد قال الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ لقمة شرم الشيخ، إن ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية سواء فى مجال الكهرباء أو الغاز والبترول والاستثمار المهم والذى يجب أن نستكمله هو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع:"لدينا تطلعات أعلى فى هذا الملف نظراً للزيادة السكانية التى تحتاج إلى طاقة متنوعة المصادر".

وأضاف "محيى الدين"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن مصر تعمل الآن فى ملف الطاقة الجديدة من خلال خطة استراتيجية من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم.