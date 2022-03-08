آيات الحداد لـ دوت الخليج: الدولة بذلت جهود حثيثة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. وحياة كريمة خلقت العديد من فرص العمل

/684203/آيات-الحداد-لـ-تحيا-مصر-الدولة-بذلت-جهود-حثيثة-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-وحياة-كريمة-خلقت-العديد-من-فرص-العمل

أكدت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهود حثيثة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الفتة أن مبادرة حياة كريمة كان لها دور كبير في توفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال إقامة الكثير من المشروعات.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، والتي يديرها الزميل محمود فايد. آيات الحداد : الدولة بذلت جهود حثيثة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وأضافت الحداد: مبادرة حياة كريمة أصبح لها دور كبير في القضاء علي البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات، مؤكدة أن الدولة تعطي الكثير من المنح بمبالغ كبيرة لدعم الشباب وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وذلك يعطي أمل للشباب بتحقيق حلمهم داخل وطنهم. وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مصر خطت خطوات واسعة نحو ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة مبادرات كمبادرة مراكب النجاة التي كان لها دور كبير في التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن المشاركة في المبادرات والمؤتمرات الدولية.

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