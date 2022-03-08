/684201/النائب-عبده-عايشة-قمة-السيسي-والملك-سلمان-هامة-وتاريخية-على-مختلف-الأصعدة-بين-البلدين

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، قمة الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، قمة تاريخية ومصيرية وهامة على مختلف الأصعدة، انطلاقا من العلاقات الوثيقة والمتميزة بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، قائلا: إنها تاتي في توقيت هام للغاية، حيث هناك زخم سياسي وقضايا واضطرابات عدة بالمنطقة العربية.

انطلاقا من العلاقات الوثيقة والمتميزة بين مصر والسعودية

وأشاد أبو عايشة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بلقاء الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز بقصر اليمامة في الرياض. وإعلان الملك ترحيب المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي وما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، وإشادته بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص. قائلا إنها تصريحات تكشف مدى الاعتزاز السعودي بالعلاقات مع القاهرة والتي شهدت طفرة حقيقية وكبرى خلال سنوات حكم الرئيس السيسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تكتسب أهمية اضافية في العمل على صون الأمن والاستقرار في المنطقة. علاوة على أهمية الزيارة في دفع مختلف مجالات التنمية والاستثمار بين الدولتين، وليس هذا فقط فالزيارة تعزز التعاون الأمني بين مصر والسعودية، كما تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين المصري والسعودي.

ملفات تربط الدولتين مصر والسعودية

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن هناك ايضا ملفات تربط الدولتين بشكل كبير منها المشروعات الخاصة بالربط الكهربائي.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب أن هناك عدة دلالات رئيسية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، أولها الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الشغل الشاغل لجميع دول العالم بالرغم من أنها قتع علي أرض أوروبية ولكن تأثيرها يصل لجميع دول العالم.

مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة العربية

وأشار إلى أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة العربية ولا بد من أن هناك تباحث بشكل كبير وخاصة أن بعد تأثيرات الأزمة الا أنها أوجدت فرصة كبيرة من حيث أرتفاع أسعار النفط وهذا من مصلحة مصر أيضا