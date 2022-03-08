/684200/مجدي-صبحي-يعلن-فسخ-خطبته-ومنى-الألفي-تخيلت-ان-العمر-مجرد-رقم

أعلن الفنان مجدي صبحي انفصاله عن الإعلامية منى الألفي الذي لم يستمر خطبتهما سوى أيام قليلة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج ترصد إعلان مجدي صبحي الإنفصال عن خطيبته الإعلامية منى الألفي بعد أيام من خطبتهما

مجدي صبحي يعلن الإنفصال عن خطيبته

نشر الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي صورة له بمفرده على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب: "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيده..مني الالفي. واتمني لها وأولادها كل سعاده. وكل شيئ نصيب"، وأعاد حالته الشخصية إلى حالة الأعذب مرة أخرى.

الجمهور يتمنى لمجدي صبحي الخير فيما بعد

تفاعل متابعي الفنان مجدي صبحي مع خبر فسخ خطبته من منى الألفي، وقاموا بعكتابة العديد من التعليقات لمواساته والدعاء له بالأفضل فيما هو قادم، فكتبت له إحدى متابعاته: "ربنا يكتبلك كل الخير للصالح"، وقال آخر: "ربنا يسعدك وكل شىء نصيب"، واستكمل آخر على نفس المنوال وقال: "ربنا يكتب لك كل الخير وربنا يسعدك ويفرح قلبك دايما يارب العالمين".

وتابعت إحدى المتابعات وقالت: "طالما قبل الزواج فهذا خيرا وربنا يوفقك ويوفقها لكم كل الاحترام"، وكتب له آخر: "تااكد يااستاذ مجدى ان الله يعلم اين ومتى سيكون لك الخير والسعادة وهو الذى يقدر متى يدخل عليك الخير والسعادة والتوفيق فلذلك قدر الله وماشاء فعل.. وفقك الله ورعاك وسدد على طريق الخير خطاك".

منى الألفي توضح أن فارق السن سبب فسخ الخطبة

أعادت الإعلامية منى الألفي نشر إحدى صور الخطوبة وكتبت عليها: "تخيلت ان العمر مجرد رقم ..... ولكن ...... تم إنهاء الخطوبة من السيد مجدي صبحي وبتمنالك السعادة انت و أولادك".

وبدأ متابعي الحساب السمي الخاص بها كتابة تعليقاتهم التي تساندها وتدعوا لها بالخير، فقالت واحدة: "قدر الله لك الخير حيث كان"، وكتب آخر: "كل شىء قسمه ونصيب وربنا كريم وقدر الله وما شاء فعل"، كما أضاف آخر مشيرًا إلى أنه نبهها لشيء كهاذا من قبل وكتب: "ما انا قلتلك وانتى زعلتى من قدر الله ماشاء فعل وان شاء الله ترزقى بالى احسن منه ويقدرك".