آيات الحداد لـ دوت الخليج: البرلمان أنصف المرأة المصرية.. ووزارة الثقافة عليها دور كبير في توعيتها

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/684199/آيات-الحداد-لـ-تحيا-مصر-البرلمان-أنصف-المرأة--المصرية-ووزارة-الثقافة-عليها-دور-كبير-في-توعيتها
وجهت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية لكل مرأة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن البرلمان أنصف المرأة المصرية من خلال عدة تشريعات أصدرها.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، والتي يديرها الزميل محمود فايد.
آيات الحداد: البرلمان أنصف المرأة المصرية
وأضافت الحداد: مجلس النواب دعم المرأة المصرية تشريعيا من خلال الانتهاء من مناقشة ظاهرة التحرش، والابتزاز الإلكتروني الذي حمي المرأة المصرية و عدم خوفها من كلمة الفضيحة، مشددة علي ضورة أن يكون هناك دور لوزارة الثقافة في توعية المرأة وعدم خوفها من الإبتزاز الإلكتروني.
وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: شاهدنا العديد من حالات الانتحار ولم نعرف السبب وراء ذلك، مؤكدة علي ضرورة أن يقف الأهل بجانب بناتهن.
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