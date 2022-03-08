/684197/آيات-الحداد-القانون-يجرم-زواج-القاصرات-والثقافة-والوعي-الأحل-الامثل-للقضاء-عليه

قالت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب، أن القانون يجرم زواج القاصرات أو الزواج المبكر، مششددة على ضرورة زيادة الوعي وتنمية الفكر حول الآثار السلبية للزواج المبكر أو زواج القاصرات.

دوت الخليج

آيات الحداد: القانون يجرم زواج القاصرات والثقافة والوعي الأحل الامثل للقضاء عليه

ولفتت آيات الحداد، إلى أن قانون الأحوال الشخصية لم يصل البرلمان، فضلا عن أنه يشمل كل الأسرة المصرية، مضيفا” ستتم المناقشة بمشاركة ممثلين من المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف وكل المؤسسسات المعنية.

جاء ذلك خلال لقائها بندوة حوارية فى موقع دوت الخليج، والتي يديرها الزميل محمود فايد.

وجهت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية لكل مرأة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن البرلمان أنصف المرأة المصرية من خلال عدة تشريعات أصدرها.

وأضافت الحداد: مجلس النواب دعم المرأة المصرية تشريعيا من خلال الانتهاء من مناقشة ظاهرة التحرش، والابتزاز الإلكتروني الذي حمي المرأة المصرية و عدم خوفها من كلمة الفضيحة، مشددة علي ضورة أن يكون هناك دور لوزارة الثقافة في توعية المرأة وعدم خوفها من الإبتزاز الإلكتروني.