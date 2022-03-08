/684196/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-شاهد-نيولوك-حسن-الرداد-في-بابلو

شارك الفنان حسن الرداد الجمهور بالبوستر التشويقي لمسلسله الجديد «بابلو»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، وظهر الرداد خلال العمل بشكل مختلف باللحية والشراب، وعلى وجهه علامات الغموض.

دوت الخليجيرصد البوستر الدعائي لمسلسل بابلو المقرر عرضه في رمضان 2022

ويعد مسلسل «بابلو» من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر».

وتجسد سوسن بدر خلال العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

أبطال مسلسل بابلو

مسلسل بابلو من بطولة، حسن الرداد، ونجلاء بدر، و أروي جودة، وسلوي عثمان، سوسن بدر، هالة فاخر ومن اخراج محمد حماقي، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن القناة العارضة له، ولكنه من المقرر أن يعرض على منصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية، لكنه لم يتم الاستقرار على القناة العارضة اه حتى الآن.

استبدال ماجد المصري بحسن الرداد في مسلسل بابلو

الجدير بالذكر، أنه كان يخوض البطولة المطلقة للمسلسل الفنان ماجد المصري، ولكنه تم استبداله بالفنان حسن الرداد، لعدم نجاح الدعايا الإعلانية الخاصة بالمسلسل باسم ماجد المصري، وفقا لما أعلنته منتج العمل، إذ قال في إحدى تصريحاته، مؤكدا على أنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصري، وأن العلاقة بينهما لازالت جيدة للغاية: «استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل بابلو، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدا أن الرداد لم يأتي بديلا للمصري بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصري كبطلات للعمل».

وكان أخر ظهور لماجد المصري في رمضان 2019 من خلال مسلسل “زلزال” بجانب الفنان محمد رمضان وحلا شيحا، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبدالغني، سعيد الصالح، وأحمد صيام، حنان سليمان، تامر ضيائي، سامي عبدالحليم، يوسف سليمان، محمود حجازي، نسرين أمين، يوسف عثمان، لمياء كرم، والمُسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.