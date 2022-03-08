/684195/في-اليوم-العالمي-للمرأة-وزيرة-الثقافة-تهنىء-أول-مغنية-من-ذوي-الهمم-تحصل-على-عضوية-النقابة

حصلت الفنانة والشابة مريم طارق ماهر الشهيرة باسم ميما، على كرنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية، والساري لمدة عام كامل من بداية 2022 إلى نهايتها، ووزارة الثقافة تشيد بها، وتحتفل بها في اليوم العالمي للمرأة.

دوت الخليج تنقل لكم إحتفال وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بالمغنية مريم طارق كونها أول مغنية من ذوي الهمم تقيد في نقابة الموسيقيين

وزيرة الثقافة تحتفل بأول مغنية وعضوة نقابة المهن الموسيقية من ذوي الهمم

احتفلت الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمغنية ميما في اليوم العالمي للمرأة، لحصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية، بعد إجتيازها كل الاخبارات اللازمة، وهي بنت دار الأوبرا المصرية، وتم نشر صورة الكارنيه الخاص بمريم على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الثقافة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت عبد الدايم: "فى يوم المراة العالمى : وزيرة الثقافة توجه التهنئة لمريم طارق اول حاصلة على عضوية نقابة المهن الموسيقية من فصول ذوى القدرات الخاصة بمواهب الاوبرا.

عبد الدايم : مريم ابنة دار الاوبرا احدى النماذج المشرفة للمراة المصرية وذوى القدات الخاصة جزء اصيل من نسيج المجتمع.

كلمات الدكتورة إيناس عبد الدايم لأول فتاة من أصحاب القدرات الخاصة تقيد بنقابة المهن الموسيقية

واستكملت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كلامها وقالت: "فى اليوم العالمى للمراة وجهت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للفنانة مريم طارق ماهر اول حاصلة على عضوية نقابة المهن الموسيقية من فصول ذوى القدرات الخاصة بمواهب الاوبرا وذلك بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة للالتحاق بالنقابة بنجاح .

ختام كلمات وزيرة الثقافة لمريم طارق

وقالت عبد الدايم ان ذوى القدرات الخاصة جزء اصيل من نسيج المجتمع ومن الاولويات فى خطط الدولة للتنمية ، ووصفت مربم باحدى النماذج المشرفة التى اصرت على تحقيق حلمها مؤكدة أن حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية يعكس النتائج الايجابية لخطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من ذوى الهمم ، وتابعت ان المراة المصرية اثبتت قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات مشيرة الى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ اقدم العصور .