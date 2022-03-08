آيات الحداد بندوة دوت الخليج: الهجرة غير الشرعية لن تنتهي إلا بالوعي والفكر.. ومبادرة مركب النجاة لها دور كبير

/684191/آيات-الحداد-بندوة-تحيا-مصر-الهجرة-غير-الشرعية-لن-تنتهي-إلا-بالوعي-والفكر-ومبادرة-مركب-النجاة-لها-دور-كبير

قالت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر خطت خطوات واسعة نحو ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة مبادرات كمبادرة مراكب النجاة التي كان لها دور كبير في التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن المشاركة في المبادرات والمؤتمرات الدولية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، والتي يديرها الزميل محمود فايد.

آيات الحداد : الهجرة غير الشرعية لم تنته إلا بالوعي والفكر

وأكدت الحداد، أن ظاهرة الهجرة الغير شرعية لن تنتهي إلا بالوعي والفكر لأن معطم المواطنين لديهم فكر واتجاه بأن الهروب للخارج يحقق لهم الرزق، لكنهم لا يدركون خطورة ذلك من خلال الوقوع في شباك بعض الجماعات المتطرفة كاستغلال داعش لبعض المهاجرين غير الشرعيين للإنضام لهم، فضلا عن تعرضه المهاجرين غير الشرعيين للنصب من السماسرة.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: بعض الشباب يتعرضون للغرق وتموت أحلامهم، لافتة أن مخاطر الهجرة غير الشرعية أكثر من الإيجابات التي يعتقدون أنهم سيحصلون عليها.

وأشارت الحداد، إلي جهود الدولة المصرية متمثلة في مبادرة حياة كريمة التي وفرت العديد من المشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات، وبالتالي القضاء علي البطالة وفكرة الهجرة غير الشرعية، فالمبادرة توفر وتخلق فرص عمل للشباب الذين يهاجرون للخارج بحثا عن العمل، مضيفة: الدولة تعطي الكثير من المنح بمبالغ كبيرة لدعم الشباب وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وذلك يعطي أمل للشباب بتحقيق حلمهم داخل وطنهم.