/684211/متحدث-الحكومة-الأزمة-الروسية-الاوكرانية-كانت-اشد-من-جائحة-كورونا-على-العالم

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أنه يوجد حوافز للمزارعين بشان زراعة القمح حيث توجد زيادة 100 جنيه للطن بالعام القادم.

دوت الخليج

واستكمل السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، موضحا انه سيكون هناك أسمدة مدعمة للمزارع الذي يزرع القمح وذلك ضمن حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمزارعين.

يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز في مصر

وتابع السفير نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز في مصر.

واوضح سعد أن هذه السنة صعبة ووقعها على الاقتصاد العالمي أشد من وقع جائحة كورونا موضحا أن زيادة سلعة واحده تؤدي الى زيادة بالمليات في الموازنة العامة.

ان الأزمة الروسية الاوكرانية كانت اشد من جائحة كورونا على العالم

ونوه السفير نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء ان الأزمة الروسية الاوكرانية كانت اشد من جائحة كورونا على العالم ، ويتم العمل على التعافي من هذا الامر.

وفي سياق أخر قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزارء أننا لدينا مخزون من القمح يكفينا لنهاية العام، موضحا أنه لم يقع علينا اي ضرر حال عدم وصول شحنات من القمح من روسيا او اوكرانيا. وتابع نارد سعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن اجتماع الحكومة اليوم كان لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وتابع نادر سعد ان الدولة تعيش حالة المواطن لحظة بلحظة، حيث أن رئيس الوزراء عقد الاجتماع اليوم لوضع الانضباط في الاسواق عن طريق زيادة العرض في الاسواق، متابعا تعكل على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.

وتابع بإسم مجلس الوزارء ان السوق المصري تحكمه أليات العرض والطلب، وبالتالي زيادة الطلب على سلعة معينة يؤدي الى زيادة اسعارها، ولكن يتم العمل على اعادة التوازن في الاسواق. ونوه سعد ان رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماع اليوم ان الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على المخزون الاستراتيدجي ومتابعة اسعارها.

متحدث الحكومة: الدولة تعيش حالة المواطن لحظة بلحظة وارتفاع الأسعار غير مبرر

وتابع نادر سعد ان السلع الاستراتيجية ليس لها علاقة بما يحدث على الصعيد العالمي بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الاسعار لانها ليس لها علاقة بالقريب او البعيد بالأزمات العالمية ولكن مالكها يقوم بزيادة الاسعار من نفسه.