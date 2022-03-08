/684204/استجابة-للنائب-هشام-حسين---محلية-النواب-في-زيارة-ميدانية-بعد-العيد-لحدائق-الأهرام-لرصد-كافة-المشكلات

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تنظيم زيارة ميدانية عقب إجازة عيد الفطر لمنطقة حدائق الأهرام، وجمعية صقر قريش للإسكان التعاوني.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

وفي شأن جمعية صقر قريش، دعت اللجنة لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل بديوان عام محافظة القاهرة، وتوجيه خطابات لكل الجهات المعنية لحل جميع مشكلات المنطقة بالكامل.

وفيما يخص جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، دعا المهندس أحمد السجيني، وزير الإسكان، باتخاذ قرار بحل الجمعية أو يتم تسليمها للجهة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لتعديل التقسيم وحل المشكلات بما يتوافق مع القانون.

"محلية النواب" في زيارة ميدانية بعد العيد لحدائق الأهرام لرصد كافة المشكلات

وطالب السجيني، بعقد اجتماع خلال ١٠ أيام، بحضور وزارة الإسكان، هيئة التعاونيات، الاتحاد التعاوني، محافظة الإسكندرية، التخطيط العمراني، والتنمية المحلية، بهدف وضع مسار لحل أزمة جمعية النخيل.

وشهد الاجتماع نقاش موسع بشأن أزمة حدائق الأهرام، لاسيما وأنه كان هناك اجتماع مر عليه قرابة سنة في نفس الأزمة.

وأعلن مسئولو جمعية حدائق الأهرام، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن شركة الأمن التي ستتسلم بوابات المنطقة بالكامل، فضلا عن وجود إنجازات فيما يتعلق بالنظافة والرصف وعمل أسوار على المناطق الخالية.

من جانبه اعترض النائب هشام حسين، نائب الهرم وأكتوبر والواحات على ما ذكره مسئولي الجمعية، مؤكدا أن ما يحدث على أرض الواقع مختلف عن هذه التصريحات.

وأشار إلى أن هناك شكاوى يومية من الأهالي بسبب تدني الخدمات واستمرار مشكلات غياب الرصف وتكسير الشوارع وعدم وجود نظافة على النحو المطلوب.

وقال هشام حسين أغلب ما وعدنا به الناس في حدائق الأهرام لم يوم تنفيذه، مطالبا بلجنة تقصي حقائق على أرض الواقع بمشاركة لجنة الإدارة المحلية ومحافظة الجيزة والجمعية ونواب المحافظة للتعرف عن قرب على مشكلات المنطقة ومدى الاستجابة للتوصيات.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، أن اللجنة بالفعل ستقوم بزيارة ميدانية للمنطقة لمعرفة كافة المشكلات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك تحركات فعلية في حل المشكلات إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.

ودعا السجيني، لعقد اجتماع لمناقشة الأنشطة ذات النفع العام وحصر المساحات المتبقية داخل حدائق الأهرام وبحث احتياجات المواطنين من المشروعات الخدمية.