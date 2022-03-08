/684202/اتحاد-الدواجن-يفسر-أسباب-ارتفاع-البيض-يخرج-من-المزرعة-بـ-55-جنيه-ويتم-بيعه بـ-70

قال محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ان البيض بعد الارتفاع يتم بيعه ب 55 جنيه للكرتونه وذلك عند خرووجها من المزرعة،موضحا ان المشكلة انه يتم خروجه من الزمرعة ب 55 جنيه ولكن يتم بيعه بـ 70 جنيه “.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، ، مضيفا :” كيلو الفراخ يتم بيعه للمستهلكين بـ 55 جنيه ، ولكن بعد الارتفاع يتم بيعه ب 57 جنيه.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن اسعار العلف والذرة في ارتفاع جنوني عالميا.

نقيب الجزارين: 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم ويوجد علامات أستفهام على هذا الأمر

جدير بالذكر أن يوسف البسومي، نقيب الجزارين، قد علق على ارتفاع اسعار اللحوم بما يقارب من 30 إلى 40 جنيه قائلا:" الذي يحدث في مصر حالة غير مسبوقة، ويوجد علامات استفهام على ارتفاع الاسعار".

وتابع سيد علي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفا:" اللحوم ارتفع سعرها بنسبة 30 إلى 40 جنيه وذلك ناتج عن جشع التجار".

وتابع البسومي أنه يوجد 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم وهذا الارتفاع غير مبرر حتى الان.

وأضاف يوسف البسومي، نقيب الجزارين :" احنا كشعب يجب ان نكون على قدر المسئولية في هذه الازمة.. لما أغلي سلعة على شخص هنشتري سلع اخرى مرتفة اسعارها وبالتالي هذا الامر غير مقبول.

نقيب الجزارين: 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم ويوجد علامات أستفهام على هذا الأمر

ليرد عليه الإعلامي سيد علي:" الخسران في هذا الامر هو المواطن وليس غيره".

وتابع البسومي :" لازم نقف مع الشعب لان التجار هم من قامو برفع الاسعار على المواطنين، ويجب ان يكون هناك رقابة على من الدولة.

ونوه:" يجب مقاطعة التجار الذين يقومون برفع الأسعار .. احنا مش هنموت لو ما كلناش لحمة، وهو ما أيده الاعلامي سيد علي قائلا:" انا بحاول بقدر الامطان لو الحاجة غالية خليهم ياكلوها .. مش هنموت لو ما كلناش لحمة.. وقت الازمات يجب ان يكون هناك ضبط حتى لا يشتكي المواطن".