/684194/سيد-علي-للمواطنين-لو-التجار-رفعو-أسعار-السلع-خليهم-ياكلوها-مش-هنموت-لو-ما-كلناش-لحمة
قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أنه يجب ان يكون هناك مقاطعة للتجار الذين قاموا برفع اسعار السلع، وذلك خلال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم.
دوت الخليج
وتابع نقيب الجزارين أنه يوجد 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم ويوجد علامات استفهام على هذا الأمر.
وأيد الإعلامي سيد علي امر المقاطعة ليرد قائلا:" لو التجار رفعو أسعار السلع خليهم ياكلوها.. مش هنموت لو ما كلناش لحمة.. وقت الازمات يجب ان يكون هناك ضبط حتى لا يشتكي المواطن".
سيد علي للمواطنين: لو التجار رفعو أسعار السلع خليهم ياكلوها.. مش هنموت لو ما كلناش لحمة
فيما علق يوسف البسومي، نقيب الجزارين، على ارتفاع اسعار اللحوم بما يقارب من 30 إلى 40 جنيه قائلا:" الذي يحدث في مصر حالة غير مسبوقة، ويوجد علامات استفهام على ارتفاع الاسعار".
وتابع البسومي :" لازم نقف مع الشعب لان التجار هم من قامو برفع الاسعار على المواطنين، ويجب ان يكون هناك رقابة على من الدولة.
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