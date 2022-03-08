/684193/نقيب-المهندسين-بالبحيرة-يدعو-جميع-المهندسين-لضرورة-المشاركة-في-انتخابات-النقابة

قال المهندس حمدي الخولي نقيب المهندسين بالبحيرة، إنه يدعو جميع جموع المهندسين ضرورة المشاركة الايجابية في انتخابات النقابة في جولة الإعادة.

دوت الخليج

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن لديه شهادة حق عندما كان متواجد في المجلس الاعلي خلال الفترة السابقة وما أثير من جدل حول مشروع مستشفي بدر.

وتابع نقيب الهندسين بالبحيرة، أن أرض مستشفي بدر التي ههجوم بها مجلس النقابة الحالي هي أرض كانت متواجدة من جلس النقابة السابق وعندما جاءنا لنري ما تم بها لم نجد لها دراسة جدوي اقتصادية.

قرار من مجلس النقابة

وأوضح المهندس حمدي الخولي أن كان هناك قرار من مجلس النقابة السابق مقرر إقامة المستشفي بالتبرعات، ولكن لم يوجد تبرعات قاموا بجمعها خلال الفترة السابقة نهائيا الإ بعض التبرعات القليلة وهذه كانت عبارة عن فرض روسوم على الطلبة الخريجين الجدد أثناء فترة قيدهم في النقابة.

وأشار إلى أن تم عرض هذا الموضوع على المجلس الاعلي لاستغلال الأرض الموجدة قبل نهاية التخصيص لها كمشروع استثماري وليس كمشروع خدمي.

ونوه أن هذا المشروع سوف يكون استثماري بعد مناقشته وتم البدء في تنفيذ المشروع بعد عمل دراسة جدوي أقتصادية ووافق عليها المجلس الأعلي في جلستين متتالين لمناقشة ذلك بكافة التفاصيل.