عمرو الوردانى: المزاجية والإحباط والتشكك من أبرز معوقات التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الروحى بدار الإفتاء، أن الوعى الدينى ودوره فى تنمية الأسرة المصرية، داعيا إلى ضرورة تغيير نمط الحياة الخاطيء، ووضع صور لنمط الحياة المحتملة طبقا للمعطيات، مشيرا إلى أهمية أن يكون الخطاب الدينى مدركا للواقع ومتماشيا معه.





جاء ذلك خلال ندوة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان: "ركيزة أساسية: الوعى الإعلامى والدينى والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، والتى شارك فيها الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، والدكتور صبحى عسيلة، رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية"، ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. وأضاف الوردانى، أن من أهم معوقات التنمية كثرة المزاجية والإحباط والأنانية والتشكك، داعيا لضرورة مكافحة خطاب الوصم، ضاربا المثل قائلا: "ابن الزنا اسمه كريم النسب وليس مجهول النسب ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحكومى والمرتقب مناقشته ومن ثم إقراره"، مؤكدا أن خطابات الوصم أحد معوقات التنمية.

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