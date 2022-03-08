محافظ الفيوم يوجه بتيسير الإجراءات أمام الفرق الطبية لتأدية مهامها

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الفيوم أعمال حملة "طرق الأبواب" بمدرسة الشهيد أحمد زكى لطيف الإعدادية بمدينة الفيوم، للتأكد من تلقى التلاميذ للقاح، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.
وقال المحافظ إن حملة "طرق الأبواب"، التى بدأت فعالياتها أول أمس الأحد وتستمر حتى 15 من شهر مارس الجارى، تستهدف كافة المواطنين بداية من سن 12 عاما، وتعمل بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة وفريق من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.
وفى السياق نفسه، أشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملة تعمل من خلال 620 فريقا، ويتكون كل فريق من طبيب وصيدلى أو ممرض ومسجل بيانات، وتستهدف تطعيم 1،1 مليون مواطن فيومى، وقد تلقى 19 ألفا و800 مواطن للقاح منذ انطلاق حملة "طرق الأبواب" حتى الآن.
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