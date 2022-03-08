/684188/لاستغلالها-اسم-عائلته-محمد-السبكي-يقاضي-شركة-زارا-للانتاج

قام المنتج محمد السبكي برفع دعوى قضائية على شركة زارا للانتاج الفني، بعدما قامت الشركة باستغلال اسم عائلته في إحدى أعمالها الفنية، والتي أتت بعنوان «السبكي في الطيارة» من غناء المطربة زارا.

دوت الخليجيرصد سبب مقاضاة السبكي لشركة زارا للانتاج

ونشر السبكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برومو أغنية «السبكي في الطيارة»، وعلق عليه قائلا: «اللي يعرف شركة زارا للانتاج الفنى او زارا اللي بتغني يبلغهم اني من النهاردة بلغت المستشار القانوني لعائلة السبكي يرفع قضية وياخد كل الإجراءات القانونية ضد زارا لاستخدامهم اسم السبكي في عمل فني دون الرجوع لينا او انهم ياخدوا اذن مننا».

من هو محمد السبكي

محمد السبكي منتج مصري حققت معظم أفلامه إيرادات عالية في دور العرض، ورغم هجوم النقاد عليها إلا أنه يراها أعمال الطبقات الشعبية التي جاء منها وأنه يعرف كيفية مخاطبة جمهور الطبقة المتوسكة، ويصر محمد السبكي على الظهور كضيف في جميع أعماله، مما يراها النقاد نوع من النرجسية.

أخر أعمال محمد السبكي

بدأ السبكي مشوارة السينيمائي في عام 1985 حين افتتح أخوه أحمد السبكى نادى فيديو أعلى محل الجزارة الذي يمتلكه والده حسن السبكى، وكانت آخر أعماله فيلم «ثانية واحدة» من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد ومن بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

وكان قد صرح محمد سعد، إنه يجهز لفيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي والمخرج محمد سامي، مشيرا إلى أن الفيلم الجديد سيكون مفاجأة للجمهور.

مسيرة السبكي نحو الإنتاج

أما عن دخوله عالم الإنتاج فبدأ محمد السبكي شريكا مع أخيه أحمد السبكي ثم انفصل عنه مؤخراً وأصبح لكل منها كيانه الإنتاجي المستقل، وهو يقوم الآن باقناع النجم الكوميدي الكبير محمد نجم بالعودة إلى السينما بفيلم لحولح المجنون تأليف طارق عبد الجليل وتشاركه البطولة مي عز الدين.

محمد السبكي ومحمد رمضان

الجدير بالذكر أنه قدم محمد السبكي مع الفنان محمد رمضان 5 أعمال فنية، وهم الديزل، قلب الاسد، عبده موته، جواب أعتقال، وشد أجزاء،وحققت نجاحات مبهرة خلال فترة عرضها، معدا الديزل خفق في السينما المصرية.