«صور».. محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

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نشر الفنان محمد رمضان صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، يشوق من خلالها جمهوره لعمل غنائي جديد، ومن هنا بدأ الجمهور في إعلان حماسه وانتظاره لما سيقدمه محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد توقيع محمد رمضان عقد عمل فني غنائي جديد وتعليقات الجمهور عليه

محمد رمضان يروج لأعماله القادمة من خلال إنستجرام

شارك محمد رمضان جمهوره بصوره وهو يوقع عقد أغنية جديدة، مع منتج ومغني وكاتب أغاني البوب العربية findspek، وأكتفى بالصور لتشويق المتابعين على حسابه الرسمي على إنستجرام، دون كتابة أي تعليق أو الإفصاح عن تفاصيل أكثر، ولكن أضاف عدد من الهاشتاجات مثل "ثقة في الله نجاح" و"MR1" و"poparabia".

تعليقات الجمهور على صور محمد رمضان الأخيرة

وقام العديد من متابعي محمد رمضان بإضافة التعليقات والقلوب الحمراء لتهنئة محمد رمضان بعمله القادم، فقام أحدهم كتابة: "العالمية تقترب"، وآخر: "ألف مبروك"، وشارك واحد من متابعيه وكتب: "عالمي"، وغيره علق قائلًا: "مبروك يا نجم".

محمد رمضان نجم سينمائي وأتوقع له أنه يكون عالمي

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان فيديو للنجم وليد توفيق في أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يقول: "محمد رمضان نجم سينمائي وأتوقع أنه يكون عالمي فيما بعد وافتكروا كلامي"، وبعدها سأله المذيع عن إمكانية تقديم لحن لمحمد رمضان، أكد وليد توفيق على سعادته بذلك وأضاف: "ألحن له وأغني معاه ديو كمان.. محمد رمضان فنان كبير"، وعلق محمد رمضان على هذا الفيديو وكتب: "شكرًا لنجم الكبير وليد توفيق".

محمد رمضان يشارك في مسلسلات شهر رمضان 2022

واستخدم محمد رمضان حسابه الرسمي على إنستجرام للترويج لمسلسل المشوار، الذي يشارك به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وتشاركه البطولة النجمة دينا الشربيني، حيث نشر محمد رمضان عدد من الصور أثناء تصوير المسلسل، وهو يظهر كعامل بناء فقير، ويحب خادمة بسيطة في أحد المنازل، وتتصاعد الإحداث بتعاملهما مع بعضهما، كما عودنا رمضان على الشخصيات الفقيرة المظلومة، مثلما كان في ابن حلال، زلزلال والبرنس.

كما نشر في الفترة الماضية صورة للجمهور وهو يتلهف للتصوير معه في إحدى مواقع تصوير مسلسل المشوار.