/684183/محمد-شريف-يقود-هجوم-الأهلي-لمواجهة-بيراميدز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكية فريقه، لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة بعد قليل على ملعب "الأهلي وي السلام"، ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الدوري العام، في ظل المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

تشكيلة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود ‏وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.‏

نتيجة مباراة الأهلي وفاركو

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

فاركو ضد الأهلي

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.