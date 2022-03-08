/684182/حتي-يتحقق-الردع-العام-لكل-مخالفدعاء-عريبي-تطالب-بتدخل-برلماني-لوقف-تجاوزات-نقيب-الرياضيين

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نقابة المهن الرياضية بلا خدمات أو رعاية للرياضيين، ولا تحاسب أي متجاوز منها بأي صورة، مطالبة بسرعة التدخل البرلماني لوقف تجاوزات نقيب الرياضيين، حتي يتحقق الردع العام لكل مخالف . دوت الخليج

«حتي يتحقق الردع العام لكل مخالف»..دعاء عريبي تطالب بتدخل برلماني لوقف تجاوزات نقيب الرياضيين

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمنقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت إهدار المال العام في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات

فيما انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرة الثالثة، مشيدا بحرص نواب التنسيقية علي بالدفاع عن المال العام وحقوق الشعب المصري.

وأوصي رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة حتى لا تترك للأهواء الشخصية للبعض المنتمين إليها، بالإضافة إلي رفع تقرير إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط النقابة منذ تولي فتحي ندا رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسباب بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.