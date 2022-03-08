/684181/بالقوة-الهجومية-بيراميدز-يواجه-الأهلي-بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وبيراميدز في الثامنة مساء، في لقاء يشهد عليه السلام.

تشكيل بيراميدز امام الاهلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي.

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.