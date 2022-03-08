/684180/نشوى-الشريف-عن-مخالفات-نقابة-المهن-الرياضية-النقيب-لا-يحترم-البرلمان-ولن-نصمت-علي-تجاوزاته

طالبت النائبة نشوي الشريف،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإحالة جميع مخالفات نقيب الرياضيين إلى النيابة العامة، نظرًا لكثرتها وضربه للأحكام القضائية عرض الحائط، وكذا امتناعه عن الحضور للمرّة الثالثة، وتابعت: "نقيب المهن الرياضية لا يحترم البرلمان ولن نصمت علي تجاوزاته". دوت الخليج

نشوى الشريف عن مخالفات نقابة المهن الرياضية: «النقيب لا يحترم البرلمان ولن نصمت علي تجاوزاته»

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمنقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت إهدار المال العام في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات

وانتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرّة الثالثة، مشيدًا بحرص نواب التنسيقية علي بالدفاع عن المال العام وحقوق الشعب. وأوصى رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة، حتى لا يتم تركها لأهواء بعض المنتمين إليها، بالإضافة إلي رفع تقرير إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بهدف فحص نشاط النقابة منذ تولي فتحي ندا، رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسباب، بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.