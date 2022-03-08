/684179/محمد-اسماعيل-بمناقشات-مخالفات-نقابة-المهن-الرياضية-النقيب-مستهترلا-بد-من-التصدي-له-برلمانيا

أكد النائب محمد إسماعيل،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نقيب المهن الرياضية صاحب "خيال مريض"، وما أرسله من أوراق للرد علي طلبات الإحاطة هي والعدم سواء، منفعلا خلال كلمته: "نقيب للمهن الرياضية يجلس علي كرسي من 2010 ويرسل 10 ورقات عن إنجازاته ده استهتار لا بد من التصدي له برلمانيًا.

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محمد اسماعيل بمناقشات مخالفات نقابة المهن الرياضية: النقيب «مستهترلا بد من التصدي له برلمانيا»

وأوضح محمد اسماعيل، أن دعم وزارة الشباب والرياضية للنقابة لا يذهب لمستحقيه، والدليل الواضح علي ذلك تدني قيمة المعاشات التي يتم صرفها"، مشددًا علي ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق في أقرب وقت، للتصدي لإهدار المال العام، وإرسال التقارير الصادرة عن اللجنة المشكلة للنيابة العامة، لا سيما أن نواب التنسيقية ستتقدم بتعديل تشريعي علي قانون المهن الرياضية .

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمنقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت إهدار المال العام في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات

وانتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرّة الثالثة، مشيدًا بحرص نواب التنسيقية علي بالدفاع عن المال العام وحقوق الشعب. وأوصى رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة، حتى لا يتم تركها لأهواء بعض المنتمين إليها، بالإضافة إلي رفع تقرير إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بهدف فحص نشاط النقابة منذ تولي فتحي ندا، رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسباب، بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.