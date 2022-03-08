/684177/حادث-مروري-يؤخر-وصول-بيراميدز-لملعب-المباراة-لمواجهة-الأهلي-صور

تأخرت حافلة بيراميدز من الوصول لملعب "الأهلي وي اسلام"، لخوض مباراتهم أمام النادي الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تاخر وصول بيراميدز بسبب حادث على الطريق، سبب في شلل مروري كبير، لتأخر حافلة الفريق عن الوصول لملعب المباراة.

ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الدوري العام، في ظل المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك وبيرامدز.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم فى الدوري المصرى.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود ‏وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.‏

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي

عمار حمدي من تدريبات الأهلي

وتواجد عمار حمدي أمس في مقر النادي بالجزيرة، وأدى تدريبات علاج طبيعي. ‏وحرص ‏موسيماني على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إن الفحوصات الطبية الأخيرة التي ‏أجراها ‏بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته إلى فترة راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، ‏بسبب ‏تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا التي ‏أقيمت ‏بالكاميرون.‏

نتيجة مباراة الأهلي وفاركو

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

فاركو ضد الأهلي

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.