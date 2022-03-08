/684176/صحة-النواب-توصي-الوزارة-بالبحث-عن-آليات-جديدة-لإنهاء-قوائم-الإنتظار-في-العلاج-على-نفقة-الدولة

خلال مناقشة طلب إحاطة للنائبة آية مدني ..

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ارتفاع معدلات قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة وما يترتب عليه من وفاة المواطنين.

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وقالت النائبة آية مدني إنها تقدمت بطلب الإحاطة بعد تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين، كان أبرزها شكوى من أهالي مواطنة بالوادي الجديد تدعى نبوية أحمد عبدالله، كانت حالتها خطيرة وتحتاج إلى العلاج الفوري وبالرغم من تقدمها بكافة أوراقها للحصول على العلاج على نفقة الدولة، إلا أنه تم وضعها على قوائم الإنتظار، ونظرًا لسوء حالتها الصحية، فقد فارقت الحياة.

صحة النواب توصي الوزارة بالبحث عن آليات جديدة لإنهاء قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة

وأشارت مدني، إلى أن الحفاظ على صحة المواطن وتقديم العلاج الفوري له حتى ينعم بصحة جيده ضمن الأهداف الأساسية لمبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسي وتوجيهاته بانهاء قوائم الإنتظار، لذلك فإنه لابد من الوقوف على ما يحدث داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة وحل المشكلات العملية الموجوده بها وإنهاء قوائم الإنتظار خاصة الحالات الأكثر احتياجًا.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة بضرورة أن تبحث وزارة الصحة عن آليات جديدة لانهاء قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة تتماشى مع الجمهورية الجديدة وتتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بإزالة كافة العقبات وتوفير كافة السبل حتى ينعم المواطن بحياة كريمة.