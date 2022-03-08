/684174/خالد-بدوي-باجتماع-رياضة-النواب-حول-مخالفات-نقابة-المهن-الرياضية-امتناع-النقيب-عن-الحضور-للمرة-الثالثة-غير-أخلاقي

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن امتناع نقيب المهن الرياضية عن الحضور للمرّة الثالثة "غير أخلاقي"، ولا يصح أن يصدر من نقيب الرياضيين الذي كان نائبًا سابقًا في مجلس النواب.

دوت الخليج

خالد بدوي باجتماع رياضة النواب حول مخالفات نقابة المهن الرياضية: امتناع النقيب عن الحضور للمرّة الثالثة «غير أخلاقي»

وأوضح الدكتور خالد بدوي، أن الأحكام الباتة والصادرة التي تؤكد بطلان رئاسة "ندا" للنقابة، لا تجعله جديرًا بثقة الرياضيين، قائلَا: "هو مين فتحي ندا في مصر.. ده رجل يتلاعب بالقانون وهذا لن يمر في الجمهورية الجديدة، والمستندات التي أرسلها كاشفة عن مستواه في التعامل والعمل داخل النقابة، والتي يتكالب عليها منذ 2010".

وانتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرّة الثالثة، مشيدًا بحرص نواب التنسيقية علي بالدفاع عن المال العام وحقوق الشعب.

وأوصى رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة، حتى لا يتم تركها لأهواء بعض المنتمين إليها، بالإضافة إلي رفع تقرير إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بهدف فحص نشاط النقابة منذ تولي فتحي ندا، رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسباب، بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمنقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت إهدار المال العام في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات