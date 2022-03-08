أمر الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي، مساء اليوم وقف جميع واردات النفط من روسيا، مضيفا نقوم بفرض عقوبات على الدولة الروسية للتاثير عليها وجعل الاقتصاد الروسي في تراجع .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل منوها ان العقوبات تهدف الى الحاق الاذى بالرئيس الروسي بوتين مضيفا:” حظر واردات النفط والغاز الروسية حيث لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة.

وتابع ان الفترة القادمة ستضمن حزمة عقوبات متتالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أمريكا تعلن حظر واردات النفط الروسية

جدير بالذكر أن مجلة بولتيكو الأمريكية قالت إن الرئيس جو بايدن سوف يوقع أمرا تنفيذيا خلال الأيام المقبلة لحشد الموارد فى الحكومة الأمريكية لوضع خطة شاملة من أجل الإشراف على العملات المشفرة، وتحديد ما إذا كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تصدر نسخة افتراضية كاملة من الدولار، بحسب ما قال شخصان مطلعان على الوثيقة.

حشد الموارد فى الحكومة الأمريكية

كما مجلة بولتيكو الأمريكية أن الأمر الذى طال انتظاره سوف يدعو الوكالات الفيدرالية لإكمال سلسلة من الدراسات بالأشهر التسعة المقبلة، وسيواجه بايدن الوكالات الفيدرالية للتعاون فى تحليل مزايا ما يسمى ببنك مركزى للعملة الرقمية، والذى من المقرر ان يصدره مجلس الاحتياطى الفيدرالي.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الوصول المحتمل للدولار الرقمى سيكون له تداعيات هائلة على نظام الدفع العالمى والتجارة والداخلية والصناعة المصرفية.