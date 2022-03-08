/684171/وفاة-شقيق-الفنان-أحمد-عبد-العزيز-وتشييع-جثمانه-غدا

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، شقيق الفنان أحمد عبد العزيز، وجاء نبأ وفاته من خلال الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز

ويشيع جثمان الراحل في ظهر غدا الأربعاء من مسجد آل رشدان خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء نفس اليوم بمسجد قاعة الحمد.

وكتب أحمد عبد العزيز عبر موقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي، الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك»

موعد تشييع جثمان وعزاء شقيق أحمد عبد العزيز

وتابع كاشفا عن تفاصيل جنازة وعزاء شقيقه: «صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد القوات المسلحة ال رشدان - خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء نفس اليوم الاربعاء بنفس المسجد قاعة الحمد من الساعة 8:30 الي الساعة 11 مساء رجال ونساء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

معلومات حول الفنان أحمد عبد العزيز

الفنان أحمد عبد العزيز ممثل مصري، اشتهر بالأعمال التلفزيونية الدرامية واشتهر بأدواره المؤثرة في تاريخ الدراما المصرية، ولد بالإسكندرية في حي محرم بك، وحصل على بكالوريوس تجارة.

بداية مسيرة أحمد عبد العزيز الفنية

كان بدايته الفنية كانت من خلال المسرح الجامعي إذ أنه التحق بمعهد الفنون المسرحية، ثم بدأ العمل في مسرح الطليعة عام 1976، لمع في التليفزيون في المقام الأول في أعمال مثل ،ذئاب الجبل ،الحب والطوفان ،من الذي لا يحب فاطمة وغيرها، مارس الإخراج المسرحي، حيث أخرج ما يقرب من 20 مسرحية منها مأساة الحلاج، بداياته السينمائية بالغة الأهمية مع الوداع يا بونابرت، وعودة مواطن، الطوق والأسورة، يشغل منصب مدير عام للمسرح القومي.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

ويعرض لأحمد عبد العزيز حاليا مسلسل "الحلم" على قناة الحياة، من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.