تعليق بث مباريات الدوري الإنجليزي بروسيا بعد العدوان على أوكرانيا

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أكد الدوري الإنجليزي الممتاز في بيانًا رسميًا، موافقة الأندية بالإجماع على تعليق الاتفاق مع شريك البث الروسي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدين الدوري الإنجليزي بشدة غزو روسيا لأوكرانيا، مؤكدًا المطالبة بالسلام والتعاطف بالكامل مع كل المتأثرين في أوكرانيا.

دعم الدوري الأنجليزي لأوكرانيا

كما أعلن الدوري الإنجليزي التبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني للجنة الطوارئ لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين في أوكرانيا.

وكما جاء في بيان الدوري الإنجليزي، أنه قد تم تعليق الاتفاق مع الناقل للدوري الإنجليزي في روسيا، شبكة "Okko Sport" الروسية.

الجولة الـ 28 بالدوري الإنجليزي

يأتي هذا الإجراء، بعد أن كانت الجولة الماضية بالكامل، تُظهر الدعم الكامل على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لأوكرانيا.

وارتدى جميع قادة الأندية شارات خاصة وانضم المشجعون إلى اللاعبين والمديرين ومسؤولي المباريات وموظفي النادي في لحظة من التأمل والتضامن قبل انطلاق كل مباراة.

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

عائدات البيع من نادي تشيلسي

وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأردف: "أرجو معرفة أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".