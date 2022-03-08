/684178/أستمرار-ارتفاع-سعر-الذهب-اليوم--أعرف-التفاصيل

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحرك في أسعار الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن اليوم شهد الذهب أرتفاعا في أسعاره وصلت لـ 3.1 %.

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وأضاف واصف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن فور إعلان الرئيس الامريكي بايدن العقوبات الجديدة على روسيا ارتفع قيمة الذهب مرة أخرى لـ 2.5% ليقترب الذهب من أعلي سعره له في تاريخه عالميا ومحليا.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع كبير في سعر الذهب والبترول، قائلا أن ارتفاع سعر البترول يعمل على تضخم أسعار كافة السلع.

ارتفاع سعر البترول أدي إلى تضخم لحظي

وأوضح إيهاب واصف أن ارتفاع سعر البترول أدي إلى تضخم لحظي وبالتالي أن أغلب المستثمرين في هذه الحالة يروا أن المفر والملاذ الأمن في الاستثمار لهم هو شراء الذهب.

وأشار إلى أن الذي يحدث خلال هذه الأيام في الذهب هو ارتفاعات متتالية وسريعة في الأسعار وهذا الارتفاع لم يواكب ارتفاع سعر البترول.

ونوه أن سعر البترول ارتفع 7.3% حتي هذه اللحظة بالاضافة إلى أن الذهب ارتفع لـ 3.1% فقط حتي الأن.

مضيفا أن هدف رئيس الجمهورية هو الوصول بالتصدير بـ 100 مليار دولار لجميع دول العالم ويجب علينا مساعدة الرئيس في ذلك.