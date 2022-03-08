/684175/شيخ-الازهر-يستقبل-المستشار-بولس-فهمي-ويهنئه-برئاسة-المحكمة-الدستورية-العليا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر.

دوت الخليج

وفي بداية اللقاء، تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتهنئة للمستشار بولس فهمي على توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في هذه المهمة، وقيادة المحكمة إلى مزيد من النجاح والازدهار وحماية الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون، بما فيه مصلحة مصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي عن شكره وتقديره للتهنئة التي تلقاها من فضيلة الإمام الأكبر بعد تعيينه رئيسًا للمحكمة وتكرار هذه التهنئة اليوم، وأن فضيلته يعبر دائمًا عن وسطية واعتدال هذه المؤسسة العريقة ودورها الوطني المشهود، مؤكدًا أن جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة الإنسانية.

وتبادل الطرفان الحديث حول أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، والمساهمة بدور بارز وفعال في حفظ الوطن واستقراره، مؤكدين أن المحكمة تتمتع بخبرات وتقاليد عريقة جعلتها مصدر فخر للمصريين بين المحاكم الدستورية في العالم.