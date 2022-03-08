/684170/التموين-تعلن-عن-أسعار-السلع-الغذائية-الرسمية

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة هدفها الرئيسي هو تحقيق الأمن الغذائي بما لديها من أدوات رقابية وتنفيذية، مشيرا إلى أن الوزارة منذ فترة طويلة وهي لها رؤية وتنبئ بالاحتياجات وتم بناء احتياطي استراتيجي أمن التمونية والاساسية.

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وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن لدينا احتياطي قمح يكفي 5 أشهر ونحن الأن في وقت دخول القمح الجديد واحتياطي من الزيوت 5 أشهر والأرز 4 أشهر والمكرونة 5 أشهر والسكر 5 شهور ونصف ونحن الأن في موسم توريد البنجر وقصب السكر لإنتاج السكر، والدواجن المجمدة 6 أشهر.

وتابع معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك أكثر من 15 دولة تستطيع الدولة توفير القمح منها خلال الفترة المقبلة.

منظومة التموين تشهد الاستقرار منذ فترة طويلة

وأوضح أحمد كمال، ان منظومة التموين تشهد الاستقرار منذ فترة طويلة، متابعا أن هناك زيادة في عدد منفذ البيع الخاصة بوزارة التموين التي وصلت لـ 40 ألف منفذ على مستوي أنحاء الجمهورية لضبط منظومة التموين وضبط الأسواق الخارجية، بالاضافة إلى أن هناك 300 منفذ متنقل.

وأشار إلى أن وزير الداخلية أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء عن ضبط كميات كبيرة من السلع التى جري إخفائها لزيادة الأسعار.

ونوه أن هناك 250 شركة كبري ستشارك فى معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات.

مضيفا أنه تم طرح اللحوم المجمدة بـ 85 جنيها والدواجن بـ 48 جنيها، وتم طرح قمر الدين بـ 12 جنيها والفول السوداني بـ 21 جنيها والسكر بـ 10 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية.