السيسي يتفقد حي الطريف التاريخي الشاهد على نشأة الدولة السعودية

اصطحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة حيث تجول الرئيس المصري بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في معرض الدفاع العالمي بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وهو المعرض الذي يمثل منصة عالمية في قطاع التصنيع الدفاعي، وتُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية.