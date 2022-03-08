سامى عبدالعزيز يطالب بإشراك المواطن فى قضايا تنمية الأسرة المصرية

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جاء ذلك ندوة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان: "ركيزة أساسية: الوعى الإعلامى والدينى والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".
وأضاف: "يجب أن يكون الخطاب فى مثل هذه القضايا مقدما بأشكال عدة لجهات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية، متسائلا: هل هذا حدث من قبل؟
وعرض عبدالعزيز فيديو إعلانى حول مدخلات القضية، وقال إن الأزمات تحدث نتيجة بعض السمات فى حياة الأب والأم، وعاد يتسائل: هل التكاتف على أرض الواقع متحقق لمواجهة المشكلة السكانية؟، هل مؤسسات المجتمع المدنى والدينية مطلعة على الرسائل الخاصة بمثل هذه القضية؟.
وتابع: "هل اتخذنا قرارا بآليات التعامل مع هذه الرسائل بالحوار مثلا بدلا من الرسائل الفوقية؟، هل تحدثنا برسائل للأب؟ أنا استخدام المشاهير فى هذه الحملات فلا أحد يصدقهم".
وتابع: "بعض الرسائل الدينية تكون غير متوافقة مع الأسرة السعيدة، وعلينا الاعتراف بهذا الأمر"، وقدم هدية للمركز عبارة عن 10 اسكريبيات لحملات إعلامية لتنمية الأسرة المصرية ومنها مواجهة الزواج المبكر ومواجهة الزيادة السكانية، وتوصلت الإعلانات فى نهايتها إلى أن الحل يمكن فى الحوار مع بعضنا البعض.
وطالب بإشراك المواطن فى صنع القرار بمثل هذه القضايا، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا برامج توك شو بل لدينا ما يسمى برامج شئون يومية، مشيدا بتعامل أوبرا وينفرى مع الكاميرا والمشاهد فى برامجها.
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