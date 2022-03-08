ضمن حياة كريمة.. تدشين مبادرة تنمية الأسرة المصرية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - احتفل المجلس القومى للمرأة بالأقصر، باليوم العالمى للمرأة وذلك بتدشين مبادرة تنمية الأسرة المصرية والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتأكيد دورها فى الأسرة ويتم تقديم المشورة الصحيحه لها عن طريق المتخصصين فى هذا المجال.





ويشمل مشروع تنمية الأسرة محاور عدة أهمها كيفية تكوين أسرة سوية وتوعية أفراد الأسرة بدءً من اختيار شريك الحياة ثم الحمل والولادة، والتربية الإيجابية للأطفال حتى تنشأ الأسرة فى مناخ صحى وبيئة متوازنة فى العلاقات الودية بين الأب والأم والأبناء. يأتى ذلك ضمن أهداف المجلس القومى للمرأة لخدمة القضايا الأساسية التى يعمل على حلها طوال العام منها البعد عن العنف والتحرش والزواج المبكر أيضا حتى تتم التوعية الثقيفية اللازمة للأم والأسرة المصرية لمختلف القضايا التى تشغل المجتمع المصرى.

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