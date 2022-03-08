عمرو الوردانى: أزمة التنمية تنحصر فى التطرف والإرهاب والقضية السكانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الروحى بدار الإفتاء، إن أزمة التنمية فى مصر تنحصر فى انخفاض الوعى والتطرف والإرهاب والقضية السكانية واصفا الأزمة بـ"الثقب الأسود"، مشيرا إلى ضرورة وجود دور مجتمعى لرجل الدين.





جاء ذلك خلال ندوة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان: "ركيزة أساسية: الوعى الإعلامى والدينى والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، والتى شارك فيها الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، والدكتور صبحى عسيلة، رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية"، ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

وأضاف الوردانى أنه يوجد أدوار ثابتة للعالم ورجل الدين تتمثل فى تحصين القيم ودعم الوعى والإنتاج المعتدل الذى يسمح بالبقاء فى الاعتدال الصحيح.

وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق تأتى كحصاد لأسباب كثيرة وليس نتيجة أخر 3 سنوات كما يروج، مؤكدا أهمية أن يكون للمختصين بالشريعة دور فى مواجهة التطرف والتعامل مع القضية السكانية كجزء من تجديد الخطاب الدينى فى المجتمع، مضيفا أن أفضل طريقة لتجديد الخطاب الدينى هو تحويله لأداة فعالة فى حل القضايا المجتمعية.

وأشار إلى ضرورة وضع خريطة للمفاهيم التى تعوق عملية تنمىة الأسرة، مثل العزوة والنصرة والتكاثر والسند من الابن، وهنا دور الخطاب الدينى فى تحديد هذه المفاهيم، وتقديم حلول لها والتى تتمثل فى أن يتم الزواج بعد تأهيل المقبلين على الزواج عبر مركز الارشاد الروحى التابع لدار الإفتاء لتقديم إرشادات عملية لكيفية المعاملات الصحيحة بعد الزواج.