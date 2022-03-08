/684166/تعليم-دمياط-يقيم-ماراثون-وسباق-دراجات-ضمن-فعاليات-مشروع-مهرجان-لكل-محافظة

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة طارق النشوقاتي المهرجان الرياضي بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة. وذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الرياضي، بدأت بماراثون وسباق دراجات من منطقة اللسان برأس البر وأنتهت بعروض عسكرية ورياضية بمدرسة رويال للغات بادارة دمياط الجديدة. وذلك بمشاركة 20 فريق رياضي وعسكري يتكونوا من 500 طالب وطالبة ممثلين لمدارس المحافظة بكافة المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية، ومعلمي وموجهي التربية الرياضية.

وأشار وكيل تعليم دمياط إلى أن هذا المهرجان يهدف إلى إبراز الطلاب المتميزين والموهوبين في كافة المدارس وفى مختلف الأنشطة الرياضية والكشفية والمرشدات ضمن فعاليات مشروع مهرجان لكل محافظة، ومن جانبها أشادت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالمستوى المتميز الذى ظهرت به الفرق المشاركة، واهدت درع الإتحاد المصري للرياضة المدرسية للدكتور خالد خلف متمنيه دوام التقدم والتوفيق لتعليم دمياط.

وكيل تعليم دمياط يشهد المهرجان الكشفي

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي، وشملت فعاليات اليوم الأول مشاركة ثمانية فرق للمرشدات تتكون من 170 طالبة ممثلين لمدارس المحافظة بكافة المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية، وأكد الدكتور خالد خلف، أن مديرية التربية والتعليم، تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة بصفة عامة إذ لها نفس القدر من الاهتمام مثل المواد العلمية .

نائبة دمياط تتابع إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع

وعلى صعيد آخر كانت قد تقدمت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي، وإجراء عمليات زراعة القوقعة بمحافظة دمياط،

واوضحت النائبةرحاب موسي، ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اطلق في سبتمبر 2019 مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.