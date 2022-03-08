/684161/بعد-تصريحه-أنا-مريض-إكتئاب-كريم-مغاوري-بقعد-في-الضلمة-وبعيط-وشعري-مش-منكوش

يواصل الفنان كريم مغاوري، نجل الفنان القدير سامي مغاوري، إثارة الجدل حوله بشأن دخوله في حالة إكتئاب شديدة، بسبب عدم مشاركته في السباق الرمضاني 2022، إذ نشر منشور آخر يوضح به تفاصيل حالته موجها الشكر لأصدقائه وكل من حاول مساندته في محنته.

دوت الخليج يرصد رسالة جديدة من الفنان كريم مغاوري حول إصابته بمرض الاكتئاب

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بشكر كل الأصدقاء الأعزاء واخواتي الغاليين اللي اطمنوا عليا هي فترة وهتعدي بعون الله، وربنا يهدينا ويرزقنا الرضا من عنده، احنا ملناش غير ربنا، شكرا للصحفيين اللي حبوا يطمنوا عليا ويعرفوا حالتي».

تفاصيل الحالة الصحية لكريم مغاوري

وتابع كريم مغاوري كاشفا عن تفاصيل حالته الصحية، فكتب: «أنا عادي مريض اكتئاب وبتعالج، شعري مش منكوش، وبنزل وبضحك وبهزر وبخرج وبقعد في أوضتي كتير في الضلمة وبحزن وبعيط وببعد عن الناس وبحاول أقاوم أي ضغط نفسي هو مريض الاكتئاب كده كل حاجة وعكسها عادي ، بس منهم لله اللي بيزودوه علينا ..الحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله».

كريم مغاوري: مش قادر أكون متفائل

وكان قد صرح كريم مغاوري في وقت سابق عن دخوله في حالة إكتئاب شديدة، فقال: «مش قادر اكون متفائل او اكدب واتظاهر إني متفائل انا مريض اكتئاب وبتعالج منه وكان نفسي اكون قوي واقدر اقاومه بس مقدرتش، كان نفسي يكون ليا اي عمل في رمضان بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله .. كان نفسي اعمل عمرة بس ربنا يكتبهالي على خير في وقت هو محددة».

وأضاف: «النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من انسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس اظهر بشكل اني انسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى».

كريم مغاوري: مبعرفش أنام من كسرة نفسي

واستكمل كريم مغاوري حديثه: «١٤ قرص منوم عشان انام ومفيش فايدة يارب لو كان ده تكفير ذنوب انا راضي والحمد لله والرزق بأيد ربنا وكسرة نفسي بطلب من ربنا يجبر بخاطري يارب».