/684156/التموين-استمرارية-المخزون-الاستراتيجي-للدولة-من-السلع-الغذائية-الرئيسية-ومتابعة-أسعارها-بالأسواق

تحدث أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

التموين: استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق

وأكد أحمد كمال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع على قناة دي ام سي أنه تم التأكيد على المخزون الكافي في مصر، وأيضا الحديث عن دور الدولة في تأمين وجود السلع. ونوه كمال انه سيتم مصادرة السلع وتحويل القضايا للجهات المختصة، منوها انه سيتم اتاحة السلع للمنافذ التابعة الدولة، والمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.

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واستطرد كمال انه يتم توفير السلع في االمنافز ويتم توفير الخط الساخن لجهاز حماية المستهلمك من أجل تلقي الشكاوي، مؤكدا جاهزية المركز الإعلامي لمجلس الوزارء في استقبال كافة الشكاوي حيث أن الدولة تمثل اداة رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب.

وتابع ان الادارة العامة لمباحث التموين تقوم بإعلان حجم المضبوطات وكمياتها حيث يتم متابعة هذا الامر مع وزير التموين، والكميات الموجودة تجبر القطاع الخاص على التوازن في عرض السلع.