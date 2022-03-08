/684155/أول-طلبات-فيريرا-في-الزمالك-قفل-البوابة-قبل-التدريبات-بساعة

خاض جوسفالدو فيريرا التدريب الأول له مع نادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي بميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطلب فيريرا من أمير مرتضى منصور بعد ذهابه لملعب التدريبات بقفل بوابة جامعة الدول العربية بنادي الزمالك، التي تطل على الملعب مباشرة، وعدم وجود أو مرور أي أشخاص خارج الملعب، حتى لا يتشتت اللاعبين.

بجانب طلبه بأن يحضر جميع لاعبي الفريق، قبل بداية المران بساعة وأبواب الملعب ستقفل ومن سيخالف تلك التعليماتع سيتم عقابه ومنعه من دخول التدريبات.

شيكابالا يقدم لاعبي الزمالك لفيريرا قبل بداية المران

أنطلق مران الزمالك منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، في أول تدريب للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي تسلم مهمته رسمياً لتدريب القلعة البيضاء.

ورحب شيكابالا بالرتغالي مقائد للفريق، وقدم له لاعبي الزمالك ليتعرف عليهم، قبل إنطلاق المران، الذي يخوضه الفريق الأن.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة القادمة، ضمن مباربات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد البداية الغير جيده في أول 3 لقائات، باتعادل مبارتين والخسارة في المواجهة الأخيرة أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

وفاز الزمالك بالأمس على نظيره الجونة بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز في أخر لقائات أسمة بيه الفنية، ليكون المدرب العام في جهاز فيريرا الفني.

ميدو: فيريرا سيدرب 25 لاعب فقط في الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول تعاقد الفريق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلفاً لباتريس كارتيرون.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "فيريرا قال مش هيدرب أكتر من 25 لاعب والباقي هيلعبوا في فريق الأمل الذي سيتم إنشاءه في الفريق وعليهم عدم الإحباط".

تصريحات ميدو

واضاف: "لو جهاز فيريرا هينجح بنسبة 70% مع وجود إسماعيل يوسف هينجح بنسبة 90% وهو الحل السحري للزمالك وابن النادي، لأنه عارف النادي كويس وعارف اللاعيبة ونجح في تلك المهمة من قبل، ولديه خبره كبيرة".

وأكمل: "وجود فريرا هينقل الزمالك بشكل كبير، والدوري لسه في الملعب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والمنافسة أشتعلت بشكل كبير".

وأردف: "عايز أحيي أسامة نبيه لأنه سلم الفرقة بعدد نقاط قريب من القمة وتمت المهمة بنجاح، واصبح قريب بشكل كبير من الأهلي وبيراميدز للمنافسة على الدوري".