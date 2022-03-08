مسلسلات شهر رمضان 2022 على قناة Cbc.. سوتس الأبرز

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تستقبل قناة cbc عدد من الأعمال الدرامية المختلفة خلال الماراثون الرمضاني 2022، الذي تبقى إنطلاق أولى أيامه أقل من 30 يوم، وتتنوع قائمة مسلسلات رمضان هذا العام بين السياسية والاجتماعية والمأخوذة عن الأعمال الأجنبية.

دوت الخليج يرصد قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 المعروضة عبر قناة cbc

مسلسل Suits بالعربي

يأتي مسلسل Suits بالعربي، الذي يشارك به عدد من كبار نجوم الفن على رأسهم الفنان آسر ياسين، على قمة قائمة مسلسلات رمضان المعروضة على قناة Cbc هذا العام، والعمل من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، ويشارك في تأليفه محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن لإلنتاج اإلعالمي TVision، وهو مأخوذ عن نسخة أجنبية بنفس العنوان.

فاتن أمل حربي أول عمل درامي يناقش معاناة الام بمحكمة الأسرة

وتعرض قناة cbc في شهر رمضان 2022 أول عمل درامي يناقش معاناة الام داخل محكمة الأسرة والذي يأتي بعنوان «فاتن أمل حربي»، إذ تظهر نيللي كريم «بطلة العمل»، فيه بدور أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، والمسلسل من إخراج محمد العدل، وإنتاج العدل جروب، وتأليف إبراهيم عيسى.

مسلسل راجعين يا هوى

يعد مسلسل «راجعين ياهوى» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروم، ومن المقرر عرضه على قناة Cbc ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

مسلسل ملف سري

أما عن مسلسل «ملف سري»، يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج، وانضم مؤخرا لقائمة الأعمال الدرامية الرمضانية المعروضة على قناة Cbc.

مسلسل يوتيرن

وتعرض قناة cbc أيضا مسلسل «بوتيرن» ضمن القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022، ويعد مسلسل يوتيرن من بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد، والفنانة عبير صبري، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى.