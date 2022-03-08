رئيس جامعة الإسكندرية من البرلمان:الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل الدخول للجمهورية الجديدة

/684153/رئيس-جامعة-الإسكندرية-من-البرلمانالدولة-تدعم-اقتصاد-المعرفة-في-ظل-الدخول-للجمهورية-الجديدة

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، أن الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل الدخول للجمهورية الجديدة، لافتا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة لندعم بها أبناءنا.

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وأشار قنصوة، أن المقررات الدراسية بجامعة الإسكندرية بها مادة لريادة الاعمال،موضحا أننا نريد أن يكسب الخريج مجموعة مهارات تعده لسوق العمل.

عبدالعزيز قنصوة: الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل الدخول للجمهورية الجديدة

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية: وفي الجامعة لدينا نركز لتنمية المهارات، واشتغلنا العام علي ١٠ آلاف طالب حتي نكتشف رواد الأعمال بهم وتستهدف كافة المنظومة بالجامعة.

وتابع قنصوة: هدفنا تأسيس شركات داخل الجامعات وفقا للقانون وتكون وحدات منتجة وتخدم البحث العلمي، مؤكد أن مراكز البحث العلمي مكون مهم وداعن الاقتصاد المصري.

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ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المشروعات الصغيرة غيرت اقتصاد العالم، ولابد من تغيير ثقافة أنه بموجب الحصول على دراسات عليا لابد من وظيفة (ميرى)، ولا يوجددولة فى العالم تستطيع تشغيل كل الخريجين.

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى:" نبحث كيفية أن يكون لدى الطالب ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من النماذج الصين والهند استطاعت أن تحول القوى البشرية لإضافة وليس عبء".

وأشارعبد الغفار، إلى أهمية استغلال هذه الفرص جميعها، نبحث كيفية التواصل لدفع ريادة الأعمال على أن يبدأ الهدف من داخل الجامعة، متابعا:" وزارة التعليم العالى والتخطيط والاستثمار والقوى العاملة وكثير من القطاعات لديها الفكر واليقين بشأن ريادة الأعمال ولكن نفتقد التنظيم".